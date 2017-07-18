Horic kiralık gönderildi  

ANTALYASPOR, geçen sezon başında kadrosuna kattığı Kenan Horic ile yollarını ayırdı. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Bosnalı futbolcu, Güney Kıbrıs takımlarından Paphos ile anlaştı. Bolu kampı sonrası takımdan ayrılan Kenan Horic, Güney Kıbrıs takımına kiralık gönderildi.
Sözleşmesi 31 Mayıs 2020'de bitecek 27 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcu 9 lig, 1 kupa maçında Antalyaspor forması giydi. Bir maçta 90 dakika oyunda kalan Kenan, karşılaşmalarda toplam 138 dakika görev aldı.
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