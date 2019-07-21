Hokeyde şampiyon İskoçya

BİR hafta boyunca 8 ülkenin katılımıyla Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen şampiyonanın birincisi İskoçya, ikinci İtalya, üçüncü ise Galler oldu. Şampiyonanın en iyi oyuncusu Ukrayna takımından Leonova Karyna, en iyi kaleci Galler takımından Roberts Lauren, en çok gol atan oyuncusu da Ukrayna takımından Voievoda Anastasiia oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkan Vekili Bayram Yüksel ve Alanya Gençlik Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak verdi.

MİLLİLERE ZİYARET

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Okurcalar Mahallesi Muhtarı Hasan Emiroğlu ile birlikte şampiyonada mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Hokey Takımı'nı ziyaret etti. Oyuncularla bir araya gelerek onlara başarı dileyen Yücel ve Emiroğlu, sporculara Alanya muzu da hediye etti.