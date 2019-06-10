Hokeyde 2 şampiyon çıktı

Türkiye'de ilk kez Alanya'da düzenlenen Euro Hockey Club Challenge III 2019 Men birincileri Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü ve Danimarka’dan Copenhagen takımı oldu

Hokeyde 2 şampiyon çıktı
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Hokeyde 2 şampiyon çıktı

Hokeyde 2 şampiyon çıktı

AVRUPA Hokey Federasyonu ile Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen ve Alanya’nın ev sahipliği ile Avsallar Olimpik Hokey Spor Kompleksi’nde 4 gün boyunca iki grup olarak yapılan mücadeleler sonunda, Gaziantep Polisgücü ve Danimarka’dan Copenhagen takımları birinci olarak turnuvayı tamamladı. Şampiyonın en iyi kalecisi Polisgücü takımından Mustafa Öğretici oldu. Polisgücü takımından Reza Norouzzadeh attığı 12 golle şampiyonanın gol kralı ve en iyi oyuncusu seçildi.   Gaziantep Polis Gücü Spor Kulübü ve Copenhagen Spor Kulübü turnuvayı birinci tamamlayarak Euro Hockey Club Challenge II Men Ligi'ne yükselmeye hak kazandı. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Antalya Gençlik Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 19:34
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