Hokeyciler Alanya kampında

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Hokey Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyetinde yer alan; U21 Açık Alan Hokey Kadın Milli Takımı Eğitim Gelişim Kampı Alanya'da yapılıyor

Hokeyciler Alanya kampında
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16 Haziran'da başlayan kamp, 26 Haziran tarihinde sona erecek. Alanya kampında Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay yıldızlılar, U21 Avrupa Şampiyonası C2'de 14-20 Temmuz tarihlerinde Türkiye ayağında ve 4-10 Ağustos tarihlerinde İskoçya ayağında ülkemizi temsil edecek. Şampiyonanın Türkiye ayağı ise Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, milli takımın kampını ziyaret ederek milli takım yetkililerine hazırlıklar kapsamında destek vermek için hazır olduklarını söyledi.

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