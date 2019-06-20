Hokeyciler Alanya kampında

16 Haziran'da başlayan kamp, 26 Haziran tarihinde sona erecek. Alanya kampında Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay yıldızlılar, U21 Avrupa Şampiyonası C2'de 14-20 Temmuz tarihlerinde Türkiye ayağında ve 4-10 Ağustos tarihlerinde İskoçya ayağında ülkemizi temsil edecek. Şampiyonanın Türkiye ayağı ise Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, milli takımın kampını ziyaret ederek milli takım yetkililerine hazırlıklar kapsamında destek vermek için hazır olduklarını söyledi.