Hokey sahasının eli kulağında

GEÇTİĞİMİZ yıl Alanya Milli Egemenlik Stadyumu'nun çim hokey sahasına dönüştürüleceği gündeme gelmiş, Alanya'daki spor kamuoyu da "Amatör kulüpler maçlarını nerede yapacak? Milli Egemenlik'e dokunmayın" diyerek duruma büyük tepki göstermişti. Daha sonra ise bu karardan vazgeçilerek sahanın Avsallar'a yapılması kararlaştırılmıştı. İnşaatına başlanan Avsallar Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahası kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacak. Türkiye Hokey Federasyonu (THF) Başkanı Sadık Karakan, başkan vekili Bayram Yüksel, yönetim kurulu üyesi Mahir Oktay ve genel sekreter Taylan Mert, yapımı devam eden Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahası'nda incelemelerde bulundu. Spor kenti Alanya'ya yeni bir sahanın kazandırıldığını söyleyen THF Başkanı Sadık Karakan, hokey sahasının kısa süre sonra açılacağını müjdeledi.