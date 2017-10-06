Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 25°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104154
ALTIN
147.740
DOLAR
3.6175
STERLİN
4.7267
EURO
4.2429
7 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
7 Ekim 2017 Alanya -...
Karından alınan yağ diz ağrısını gideriyor!
Karından alınan yağ diz ağrısını...
Nükleer tıpta akıllı molekül avantajı!
Nükleer tıpta akıllı molekül avantajı!
banner468

Hocası giden takım, Galatasaray'a başvurdu: Maçı iptal edelim

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın ayrılığının ardından Galatasaray'la organize ettikleri hazırlık maçının iptalini istedi

Hocası giden takım, Galatasaray'a başvurdu: Maçı iptal edelim

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın ayrılığının ardından Galatasaray'la organize ettikleri hazırlık maçının iptalini istedi

06 Ekim 2017 Cuma 17:21
Hocası giden takım, Galatasaray'a başvurdu: Maçı iptal edelim
banner404

MİLLİ Takım arası nedeniyle  Galatasaray ile yarın  Türk Telekom Stadyumunda hazırlık maçı yapacak olan  Rizespor kulübü, karşılaşmasının iptalini talep etti.

Teknik Direktörü  Hikmet Karaman ile yollarını ayıran  Rizespor kulübü bu nedenle maçın oynanmamasını istedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Sarı KırmızılılarÇaykur RizesporHikmet KaramanTürk TelekomGalata Saray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Antalyaspor’da Göztepe maçı hazırlıkları sürüyor
Alanyaspor milli arayı boş geçmeyecek
Alanyaspor milli arayı boş geçmeyecek
PFDK, ceza yağdırdı
PFDK, ceza yağdırdı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim