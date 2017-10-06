Hocası giden takım, Galatasaray'a başvurdu: Maçı iptal edelim

MİLLİ Takım arası nedeniyle Galatasaray ile yarın Türk Telekom Stadyumunda hazırlık maçı yapacak olan Rizespor kulübü, karşılaşmasının iptalini talep etti.
Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile yollarını ayıran Rizespor kulübü bu nedenle maçın oynanmamasını istedi.
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