Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375
Çılgın seks turu!
Çılgın seks turu!
‘Sevdiğim adamla neden sevişmek istemiyorum?’
Sevdiğim adamla sevişmek istemiyorum
Herkes evlilik fotoğrafı beklerken damat pantolonunu indirdi
Herkes evlilik fotoğrafı beklerken...
banner468

Hırvatistan’da son maç öncesi değişiklik!

Hırvatistan Milli Takımı teknik direktörü Ante Cacic ile yollar, kritik Ukrayna maçı öncesinde ayrıldı

Hırvatistan’da son maç öncesi değişiklik!

Hırvatistan Milli Takımı teknik direktörü Ante Cacic ile yollar, kritik Ukrayna maçı öncesinde ayrıldı

07 Ekim 2017 Cumartesi 21:37
Hırvatistan’da son maç öncesi değişiklik!
banner404

2018 Dünya Kupası’na katılabilmek için Pazartesi günü Ukrayna ile deplasmanda kritik bir maça çıkacak olan Hırvatistan’da flaş bir gelişme yaşandı.

Sahasında Finlandiya ile 1-1 berabere kalan ve büyük bir avantajı yitiren Hırvatistan’da teknik direktörü Ante Cacic’in görevine son verildi.

Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker, yaptığı açıklamada Hırvatistan’ın yeni teknik direktörünün Zlatko Dalic olduğunu açıkladı.

SON MAÇ UKRAYNA DEPLASMANINDA

Suker, Ukrayna maçında Zlatko Dalic’in takımın başında olacağını söyledi. Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası’na katılması için deplasmanda Ukrayna’nı mağlup etmesi gerekiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HırvatistanAnte Cacic
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ersun Yanal: ‘Dünya Kupası’na katılamamamız sürpriz değil’
Ersun Yanal: ‘Dünya Kupası’na katılamamamız sürpriz değil’
İşte Fatih Tekke'nin yeni adresi
İşte Fatih Tekke'nin yeni adresi
Eskişehir’de düşündüren kare… Devre arasında…
Eskişehir’de düşündüren kare… Devre arasında…

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim