Hırvatistan'da Alanya rüzgarı 

AYTEMİZ Alanyaspor Eskrim Takımı sporcularından olan Yağmur Sönmüş, U14 kızlar kategorisinde finalde Romanyalı rakibini 15-11 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Bu kategoride Damlanur Sönmüş ise bronz madalya kazandı. U14 erkeklerde ise Cengizhan Öner bronz madalya elde etti. U12 kızlar kategorisinde Kayra Naz Özcan ve U12 erkeklerde Doruk Erolçevik altın madalya, U12 erkeklerde Taylan Yıldırım ise bronz madalya alarak adeta turnuvaya damga vurdular. Aytemiz Alanyaspor Eskrim Antrenörü Murtaza Berkan Anıl, uzun zamandır hazırlandıkları turnuvada ülkemizi ve Alanyaspor'u başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını söyleyerek, bu başarıda emeği olan herkese teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 15:33