Hilmi hırs küpü

ALTYAPI faaliyetleri aralıksız olarak devam eden Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün genç yetenekleri, başarılarıyla isimlerinden söz ettirmeyi başarıyor. 500'ü aşkın sporcunun eğitim aldığı turuncu yeşilli takımın altyapısında, geleceğin futbolcuları yetişiyor. Takımın altyapısında göze çarpan çok sayıda genç yetenek arasından dikkat çeken U15 takımı oyuncularından Hilmi Tunahan Çarşambaoğlu, gelecekte büyük bir yıldız olacağının sinyallerini veriyor. 15 yaşındaki Hilmi Tunahan Çarşambaoğlu, altyapı çalışmalarına ve kendilerine verilen önemden memnun olduklarını belirterek "Burada bir aile ortamı var. Antrenörlerimiz gelişimimiz için elinden geleni yapıyor. Amacımız başarılı olarak üst kademelere çıkmak” dedi.