banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Hikmet Karaman: Bu maça çıkmadan önce görevi bırakmıştım

Süper Lig’de Göztepe’ye farklı mağlup olarak galibiyet hasretini sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman, geleceği hakkında yönetimle bir araya geleceklerini söyledi.

SPOR 05.10.2019, 21:21
Hikmet Karaman: Bu maça çıkmadan önce görevi bırakmıştım
banner404

SÜPER Lig’in 7. haftasında İM Kayserispor, deplasmanda Göztepe'ye 4-0 mağlup oldu. Teknik Direktör Hikmet Karaman müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında yönetimle bir araya geleceklerini belirterek, “Bu maça çıkmadan önce görevi bırakmıştım ancak Sayın Başkan Erol Bedir ile yaptığım istişare sonrasında bu maça çıktım. Bu karşılaşmada skor ne olursa olsun yine yönetimle bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacaktık. Konyaspor maçı 1-1 iken bana ‘istifa’ çağrıları yapıldı, oyuncularıma hakaretler edildi. Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmıyor. Başka entrikalar da işin içine girdi. Oyuna iyi başladık. Ancak 45'ten sonra iki tane gol yedik. 3-0 geriye düşünce olayın taktik kısmı kalmadı. Böyle durumlarda oyuncuları da motive etmek kolay olmuyor. Birçok eksikle geldik. Yönetimle bir araya gelip takımın menfaatleri doğrultusunda gereken kararı alacağız” dedi.

#kayserispor #Göztepe #hikmet #karaman
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
İmsak 05:30
Güneş 06:49
Öğle 12:51
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Konyaspor 7 12
3. Fenerbahçe 7 11
4. Gaziantep FK 6 11
5. Antalyaspor 7 11
6. Malatyaspor 7 10
7. Trabzonspor 6 9
8. Sivasspor 6 9
9. Göztepe 7 9
10. Galatasaray 6 9
11. Başakşehir 6 8
12. Denizlispor 7 8
13. Ankaragücü 6 8
14. Çaykur Rizespor 6 8
15. Kasımpaşa 7 7
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 7 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Balıkesirspor 7 13
2. Akhisar Bld.Spor 7 13
3. Fatih Karagümrük 7 12
4. Altay 7 12
5. Bursaspor 7 12
6. Ümraniye 6 11
7. Hatayspor 6 11
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 6 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Osmanlıspor 6 10
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Giresunspor 7 5
16. Menemen Belediyespor 6 4
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 7 16
3. Leicester City 8 14
4. Burnley 8 12
5. Arsenal 7 12
6. West Ham 7 12
7. Tottenham 8 11
8. Chelsea 7 11
9. Bournemouth 7 11
10. Crystal Palace 7 11
11. M. United 7 9
12. Sheffield United 8 9
13. Brighton 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. Wolverhampton 7 7
16. Southampton 7 7
17. Everton 8 7
18. Norwich City 8 6
19. Newcastle 7 5
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Granada 8 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Levante 8 11
10. Eibar 8 9
11. Valencia 7 9
12. Real Valladolid 7 9
13. Real Betis 8 9
14. Osasuna 7 8
15. Deportivo Alaves 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 8 2
banner440
banner545