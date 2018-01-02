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Hikmet Karaman Alanyaspor için imza atacak

Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığını önceki gün açıklayan teknik direktör Hikmet Karaman'ın bugün imza töreni için Alanya'ya geleceği öğrenildi

Hikmet Karaman Alanyaspor için imza atacak

Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığını önceki gün açıklayan teknik direktör Hikmet Karaman'ın bugün imza töreni için Alanya'ya geleceği öğrenildi

02 Ocak 2018 Salı 00:06
Hikmet Karaman Alanyaspor için imza atacak
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İMZANIN hemen ardından 3 Ocak'ta takımla ilk antrenmanına çıkacak olan tercübeli çalıştırıcı, 5 Ocak'ta başlayacak Goldcity Otel'deki kampta takımın başında olacak. Öte yandan, 57 yaşındaki teknik direktör Hikmet Karaman'ın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan Vagner Love ve Emre Akbaba'nın takımda kalması konusunda garanti aldığı da iddia edildi. 

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Son Güncelleme: 02.01.2018 16:31
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporHikmet Karaman
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