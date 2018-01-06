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 Hikmet Karaman: '14 gün izin çok fazla'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ikinci yarı hazırlıklarına başladıklarını ancak izin süresinin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Bu takım 13-14 gün izin yaptı. Bana göre uzun bir süre. Kupa maçı oynayanlar biraz avantajlı. 14 gün izin yapan takımın bilimsel anlamda açığını 2 günlük idmanla kapatıyorsunuz" dedi

 Hikmet Karaman: '14 gün izin çok fazla'

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ikinci yarı hazırlıklarına başladıklarını ancak izin süresinin çok fazla olduğunu ifade ederek, "Bu takım 13-14 gün izin yaptı. Bana göre uzun bir süre. Kupa maçı oynayanlar biraz avantajlı. 14 gün izin yapan takımın bilimsel anlamda açığını 2 günlük idmanla kapatıyorsunuz" dedi

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:45
 Hikmet Karaman: '14 gün izin çok fazla'
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SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. İdmana izinli olan Vagner Love katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular koordinasyon çalışması yaptı. İdman öncesinde çalışmaları değerlendiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, gazetecilerin takımın performansına ilişkin sorularına yanıt verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Henüz erken. Geçen yıldan tanıdığımız kadroda kaliteli oyuncular var ama mutlaka performans ve form olarak bazı oyuncuları yukarıya taşımamız gerekiyor. İlk 17 maçın verdiği analizde hücumu iyi yapan, skor yeteneği olan, Vagner Love gibi üst düzey oyuncuların bireysel katkıları sonuca yansımış. Diğer taraftan defansa bakarsak, çok gol yemişiz. Defans aynı zamanda önden başlar arkaya kadar gider. Bir bütün halinde takım defansını iyi yapmamız gerekiyor. Belki ortaya yapılacak takviyeden sonra oyuncuları rekabet ortamını artırmak veya aynı kadro içerisinde performansını yukarıya çekeceğimiz ya da oynamayan oyuncuları ortaya çıkarabileceğimiz çalışmalar olabilir" dedi. 

"YOĞUN PROGRAM LAZIM"
Hazırlıklara başladıklarını fakat takımın izin süresinin uzun olduğunu ifade eden Karaman, "Bu takım 13-14 gün izin yaptı. Bana göre uzun bir süre. Kupa maçı oynayanlar biraz avantajlı. 14 gün izin yapan takımın bilimsel anlamda açığını 2 günlük idmanla kapatıyorsunuz. Bu oyuncuları hazırlamak için yoğun bir program lazım" diye konuştu. Hikmet Karaman son olarak, Vagner Love'ın takıma ne zaman katılacağına yönelik soruya ise kendilerinden önce bir program yapıldığını ve teknik ekibin de bu programa uyduğunu söyledi. Kendi tesislerinde son idmanını dün akşam yapan takım, bugün Kargıcak Mahallesi'ndeki Gold City Otel'de kampa girecek.

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Son Güncelleme: 06.01.2018 13:02
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporHikmet Karaman
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