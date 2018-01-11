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Hikmet Hoca umutlu

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek "Sportif başarıyı yakalayabilmek için sayın başkanımız ve yönetim kurulumuz ile istişare içindeyiz" dedi 

Hikmet Hoca umutlu

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirterek "Sportif başarıyı yakalayabilmek için sayın başkanımız ve yönetim kurulumuz ile istişare içindeyiz" dedi 

11 Ocak 2018 Perşembe 19:06
Hikmet Hoca umutlu
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SÜPER Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Goldcity Otel'de sürdüren Aytemiz Alanyaspor, dünü çift antrenman yaparak tamamladı. Sabah antrenmanında koordinasyon çalışması yapan turuncu yeşilliler, akşam ise salonda ağırlık ve kuvvet çalıştı. Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Kısa sürede tespitlerimizi yapıp ikinci yarıya hazır olmak, iyi bir başlangıç yapmak ve ligi iyi sonlandırmak istiyoruz. İki yıldır Süper Lig'de başarılı olan, gol kralı çıkaran bir Alanyaspor var. Bunu daha yukarılara nasıl koyabiliriz, profesyonel anlamda fiziki şartlarımızı nasıl geliştirebiliriz, bunları düşünüyoruz" dedi.

'EKSTRA ÇALIŞMALIYIZ'

Takımın sportif anlamda başarısı için çalıştıklarını söyleyen Hikmet Karaman, başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu ile devamlı istişare yaptıklarını söyledi. Karaman "Yönetimle karşılıklı fikir alışverişi içerisindeyiz. Bu arada da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir hazırlık maçı oynadık. Özellikle ilk yarı takımımız görmek istediğimiz gibi değildi. İkinci yarı biraz daha farklıydı. Oyunculara bir test yaptık. Bu test benim için çok önemli. 14 gün izin yapıp gelen bir takım var. Bunun içerisinde sakatlıktan çıkanlar var. Çıkan test sonuçlarında bir takım ekstra çalışmalar yapmamız gerektiğini gördük" şeklinde konuştu.             

'BEN FİKRİMİ SÖYLEDİM'

Transfer konusunda da konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Benim düşüncemle birlikte, hem giden teknik ekibin, hem de başkan ve yönetim kurulunun Aytemiz Alanyaspor takımıyla ilgili bir düşünceleri var. Bunun içerisinde medya da var, şehrimiz var, taraftarımız var. Mutlaka ihtiyaç duyulan noktalar var. Bu konuyla ilgili yönetim kurulu çalışmalarını yapıyor. Ben kendi düşüncelerimi söyledim. Onlar da kulübü sportif anlamda yukarı çekecek, takımın kapasitesini yukarı çıkartabilecek oyuncu grubuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu mutlaka olacak" dedi.      

'LOVE ÇOK KALİTELİ'

Eski takımının Vagner Love'ı transfer etmek istediğiyle ilgili haberlerin her yerde çıkabileceğini söyleyen Hikmet Karaman, "Love bir kere çok kaliteli bir oyuncu. Oynadığı maçlarla oynamadığı maçlardaki skorlara baktığınız zaman Vagner'in Alanyaspor için ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu görürüz. Böyle kaliteli iyi oyuncuların başka takımlarla isimlerinin anılması doğaldır. Fakat takım için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortada. Transferine onay verilmesi konusunda ise yönetim kurulu ve başkan beni buraya getirdi. Biz gelirken mevcut kadronun üzerine bir hamle yapacağız diye geldik. Takımın omurgasını taşıyan oyuncu grubu gittiği zaman bunların yerini ara transferde doldurmak çok zor. Ara transfer çok sıkıntılı bir transfer dönemidir. Transferde bazen yüzde 30 fire verilebiliyor. Başka oyuncu grubundan da isimleri başka takımlarla anılanlar var ama bunların transferi takımı etkilemez. Biz gücümüze güç katmak istiyoruz. Bu benim düşüncem. Dolayısıyla bunu başkan Hasan Bey ile de konuştuk. Mevcut gücü koruyup üstüne hamle yapacağız" ifadelerini kullandı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AytemizAlanyasporHikmet Karaman
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