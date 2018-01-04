Hikmet Hoca'dan 'Gol' şov

TEKNİK Direktör Hikmet Karaman, dün yapılan antrenmanda genç kaleci İsmail Ünal'ı çalıştırdı. Çektiği şutlarla hala formda olduğunu gösteren tecrübeli teknik adam, o sırada kendisini izleyen öğrencilerinden habersizdi. Oyuncular, Hikmet Karaman'ın her golünde alkışlarla destek verdi.