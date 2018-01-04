Hikmet Hoca'dan 'Gol' şov

TEKNİK Direktör Hikmet Karaman, dün yapılan antrenmanda genç kaleci İsmail Ünal'ı çalıştırdı. Çektiği şutlarla hala formda olduğunu gösteren tecrübeli teknik adam, o sırada kendisini izleyen öğrencilerinden habersizdi. Oyuncular, Hikmet Karaman'ın her golünde alkışlarla destek verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.