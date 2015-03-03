Hido kazandı Furkan ve Ömer kaybetti

NBA'de Brooklyn Nets, lig lideri Golden State Warriors'ı Jarrett Jack'ın bitime 1.1 saniye kala kaydettiği basketle 110-108 yenerek rakibine sezonun 12. yenilgisini tattırdı.NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Brooklyn Nets, ligin zirvesinde yer alan Batı temsilcisi Golden State Warriors'ı konuk etti. Nets oyun kurucusu Jarrett Jack, son anlarına 108-108 eşitlikle girilen karşılaşmanın bitimine 1.1 saniye kala serbest atış çizgisi yakınlarından kaydettiği basketle takımının sahadan 110-108 galip ayrılmasını sağladı. Sezonun 12. yenilgisini alan Warriors, lig liderliğini de Atlanta Hawks'a bıraktı.Sezonun 25. maçını kazanan Nets adına maçın kahramanı Jack, kenardan gelerek 9 sayı ve 5 asistle oynadı. Brook Lopez 26, Deron Williams 22, Alan Anderson 16 ve Thaddeus Young 14 sayıyla Nets'in skor yükünü çekti.Warriors'ta Stephen Curry'nin 26 sayı, 7 asist, Andrew Bogut'un 16 sayı, 8 ribaunt ve oyuna sonradan dahil olan Festus Ezeli'nin 14 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. All-star gard Klay Thompson ise 17'de 3 isabetle 7 sayıda kaldı.





CLIPPERS 3'TE 3 YAPTI





Ligde mücadele eden Türk oyunculardan Hidayet Türkoğlu'nun forma giydiği Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves'u deplasmanda 110-105 yenerek üst üste 3. maçını kazandı.Clippers'ta Chris Paul 26 sayı, 14 asist ve DeAndre Jordan 12 sayı, 18 ribauntla "double double"a imza attı. Hidayet Türkoğlu, 9 dakika süre aldığı karşılaşmada skor üretemedi. 7 oyuncunun çift hanelere çıktığı Timberwolves'ta ise İspanyol oyun kurucu Ricky Rubio, 18 sayı, 12 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptı.Milli basketbolcu Ömer Aşık, takımı New Orleans Pelicans'ın konuk olduğu Dallas Mavericks'e 102-93 yenildiği maçta, 2 sayı ve 7 ribauntla oynadı.Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Aldemir ise sahalarında Toronto Raptors'a 114-103 yenildikleri mücadelede, 2 sayı, 2 ribaunt ve 3 asist üretti.





SONUÇLAR





Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 103-114

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 110-108

Miami Heat-Phoenix Suns: 115-98

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 105-110