Hidayet Türkoğlu resmen açıkladı!

HİDAYET Türkoğlu yaptığı yazılı açıklama ile basketbol federasyonu başkanlığına adaylığını dile getirdi. Hidayet Türkoğlu şu cümlelere yer verdi:

“Değerli spor medyası mensubu arkadaşlarım,

Hayatımı adadığım, hem sporcu hem de spor adamı olarak hizmet etmekten gurur duyduğum, ay yıldızlı formasını yıllarca şerefle taşıdığım Türkiye basketbol camiasının yeni dönem yönetimine adaylığımızı açıklamaktan memnuniyet ve heyecan duyuyorum.

Türk basketbolunun ihtiyaç duyduğu yenilikleri yaparak, sporumuzu daha büyük başarılara ve yurdun dört bir yanına taşımak için kulüplerimize, sporcularımıza, antrenörlerimize, spor adamlarımıza, çocuklarını basketbol sevdası peşinde yalnız bırakmayan ailelere karşı sorumluluklarımızın farkındayız.

Hazırız!

Yönetim kurulu üyeliğine aday değerli arkadaşlarımla birlikte, hem Türkiye içinde hem de uluslararası platformlardaki birikimlerimizi ve vizyonumuzu paylaşmak için yola çıktık.

Bu yolda basketbola gönül veren markalara, basın yayın kuruluşlarına ve eğitim kurumlarına yakınlığımız artacak, tüm kulüplerimizle şeffaflık ve ahenk içinde omuz omuza çalışacağız.

Türkiye’nin tamamına yayılan spor kulüplerimizi güçlü şekilde ayakta kalabilmeleri için desteklemek, bununla beraber uluslararası arenada Türk basketbolunun temsilini geliştirmek, milli takımlarımızın ve kulüplerimizin gurur duyduğumuz başarılarını artırmak en büyük arzumuz.”





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