Hidayet Türkoğlu resmen açıkladı: Gençler Ligi hayırlı olsun

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, devrim gibi bir hamleye imza attı. Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi’nin kurulduğunu resmen duyurdu. Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada “Basketbol Gençler Ligi’ni size sunmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi. İki grupta yapılacak Basketbol Gençler Ligi’nde normal sezonun 29 Eylül 2017 tarihinde başlayacağı belirtildi.
Kurulan Basketbol Gençler Ligi ile Türk basketbolcularının daha fazla süre almaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri, oynama alışkanlığı kazanmaları ve yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine hazırlanmaları hedefleniyor.
GRUPLAR BELLİ OLDU
Takımların TBF 2016-2017 sezonu U18 Erkekler AA Türkiye Şampiyonası'na katılım durumu, sıralamaları, katılım sayıları, ve kulüplerin coğrafi konumları dikkate alınarak belirlenen grup dağılımları şu şekilde oluştu:
A GRUBU: Anadolu Efes, Darüşşafaka Basketbol, TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan, İBB, Eskişehir Basket, Yeşilgiresun Belediye, Gaziantep Basketbol, TED Ankara Kolejliler, Gelişim Koleji.
B GRUBU: Banvit, Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Sakarya BŞB, Demir İnşaat Büyükçekmece, Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.