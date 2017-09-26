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Hidayet Türkoğlu resmen açıkladı: Gençler Ligi hayırlı olsun

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençler Ligi'nin kurulduğunu resmen duyurdu

Hidayet Türkoğlu resmen açıkladı: Gençler Ligi hayırlı olsun

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Gençler Ligi'nin kurulduğunu resmen duyurdu

26 Eylül 2017 Salı 14:25
Hidayet Türkoğlu resmen açıkladı: Gençler Ligi hayırlı olsun
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TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, devrim gibi bir hamleye imza attı. Hidayet Türkoğlu, Basketbol Gençler Ligi’nin kurulduğunu resmen duyurdu. Hidayet Türkoğlu, yaptığı açıklamada “Basketbol Gençler Ligi’ni size sunmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi. İki grupta yapılacak Basketbol Gençler Ligi’nde normal sezonun 29 Eylül 2017 tarihinde başlayacağı belirtildi.

Kurulan Basketbol Gençler Ligi ile Türk basketbolcularının daha fazla süre almaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri, oynama alışkanlığı kazanmaları ve yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine hazırlanmaları hedefleniyor.

GRUPLAR BELLİ OLDU

Takımların TBF 2016-2017 sezonu U18 Erkekler AA Türkiye Şampiyonası'na katılım durumu, sıralamaları, katılım sayıları, ve kulüplerin coğrafi konumları dikkate alınarak belirlenen grup dağılımları şu şekilde oluştu:

A GRUBU: Anadolu Efes, Darüşşafaka Basketbol, TOFAŞ, Beşiktaş Sompo Japan, İBB, Eskişehir Basket, Yeşilgiresun Belediye, Gaziantep Basketbol, TED Ankara Kolejliler, Gelişim Koleji.

B GRUBU: Banvit, Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Sakarya BŞB, Demir İnşaat Büyükçekmece, Galatasaray Odeabank, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji.

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Anahtar Kelimeler:
Hidayet TürkoğluGENÇLER LİGİ
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