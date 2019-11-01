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Heyecanlı maç: Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor!

Süper Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Maç saat 17.30'da başlayacak

SPOR 01.11.2019, 21:05 01.11.2019, 21:36
Heyecanlı maç: Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor!
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SÜPER Lig'de yarın dev bir maç oynanacak. Lider Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'i Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda ağırlayacak. Ligde 5 maçtır sahasında kaybetmeyen ve bu maçlarda 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan turuncu yeşilliler, geçtiğimiz sezon iki maçta da 1-1 berabere kaldığı rakibine bu kez şans tanımak istemiyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir performans sergileyen Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla zirvede yer alıyor. Bu sezon sahasında oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik çizen temsilcimiz, Başakşehir'i yenmesi durumunda 10. haftayı da lider olarak tamamlayacak. Kritik mücadele öncesi Alanyaspor'da Lokman Gör ve Juanfran Moreno dışında eksik bulunmuyor. 

SARI KART ALARMI 

Aytemiz Alanyaspor'da Medipol Başakşehir maçı öncesi sarı kart alarmı verildi. Turuncu yeşillilerde Ceyhun, Cisse, Welinton ve Bakesetas sarı kart sınırındaki oyuncular. Bu dört oyuncu Başakşehir karşısında kart görmeleri halinde, ligin 11. haftasında deplasmanda oynanacak olan zorlu Trabzonspor maçında forma giyemeyecekler. Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut da dün oyuncuları ile bir toplantı yaparak, gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılar yaptı.
 

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