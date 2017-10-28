Heyecan bu akşam: Beşiktaş Alanya'da kampa girdi

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında bugün temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, dün saat 17.00'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş takımını karşılamak için havalimanında bir grup taraftar da hazır bekledi. Havalimanı çıkışında taraftarlar tezahüratlar eşliğinde karşıladıkları siyah-beyazlı futbolcuların fotoğrafını çekip özçekim yaptı. Beşiktaş kafilesi daha sonra takım otobüsüne binerek Kargıcak'a geldi ve Lumos Deluxe Resort Hotel'de kampa girerek bu akşamki maç saatini beklemeye başladı.
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