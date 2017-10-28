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Heyecan bu akşam: Beşiktaş Alanya'da kampa girdi

Süper Lig'de bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, dün akşam Alanya'ya gelerek Lumos Deluxe Resort Hotel'de kampa girdi 

Heyecan bu akşam: Beşiktaş Alanya'da kampa girdi

Süper Lig'de bu akşam Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, dün akşam Alanya'ya gelerek Lumos Deluxe Resort Hotel'de kampa girdi 

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:02
Heyecan bu akşam: Beşiktaş Alanya'da kampa girdi
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SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında bugün temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş kafilesini taşıyan uçak, dün saat 17.00'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Beşiktaş takımını karşılamak için havalimanında bir grup taraftar da hazır bekledi. Havalimanı çıkışında taraftarlar tezahüratlar eşliğinde karşıladıkları siyah-beyazlı futbolcuların fotoğrafını çekip özçekim yaptı. Beşiktaş kafilesi daha sonra takım otobüsüne binerek Kargıcak'a geldi ve Lumos Deluxe Resort Hotel'de kampa girerek bu akşamki maç saatini beklemeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Aytemiz AlanyasporGazipaşa-Alanya HavalimanıBeşiktaşAlanyaAlanyaspor
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