 Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi Alanya'da başladı 

ULUSLARARASI Herkes İçin Spor ve Wellness Federasyonu'nun kongresi Alanya'da yapıldı. Asia Beach Resort Otel'de bugün başlayan ve 8 Nisan'da sona erecek olan kongreye, çeşitli illerden 586 katılımcı iştirak ediyor. Kongrenin açılış gününde, Herkes İçin Spor ve Wellness Federasyonu eski Başkanı ve TAFISA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdal Zorba, Herkes İçin Spor ve Wellness Federasyonu Başkanı ve TAFISA Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Bölükbaşı ile Dış İlişkiler Sorumlusu Doç. Dr. Mutlu Türkmen birer sunum yaptılar. Başkan Bölükbaşı, açılış konuşmasında herkes için sporun önemine dikkat çekti. Bir sunum yapan Doç. Dr. Mutlu Türkmen ise grafikler ve çeşitli görseller ile dünyadaki obeziteyi ve fiziksel aktivite eksikliklerini anlattı.

"2 MİLYONA YAKIN İNSAN ÖLÜYOR"

Amatör spordaki en önemli örgütlerden ve herkes için spor alanında ise lider kuruluş olarak görülen TAFISA'nın Onursal Yönetim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Erdal Zorba, dünyada her yıl 1.9 milyon insanın obeziteden dolayı hayatını kaybettiğini söyledi. Prof. Dr. Zorba, "Bugün burada dünyanın en önemli özelliği olan ve dünyada gittikçe yaygınlaşan obezite ve fiziksel aktivite eksikliğini vurgulayan, ama bunun dostluk için bir spor adı altında vurgulayan Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness kongresini yapıyoruz. Bu dünyada o kadar yaygın hale gelmeye başladı ki, özellikle fiziksel aktivite eksikliğinden oluşan ölüm oranını sunumlarımızda gösterdik. Yılda 1.9 milyon insan fiziksel aktivite eksikliği, yanlış beslenme ve hayat tarzlarının değişik olmasından dolayı ölmekte" dedi.

"BÜYÜYEREK DEVAM EDECEĞİZ"

Kongrenin çeşitli vurgular yapacağını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Zorba, "Kongremiz, insanların ölümüne sebep olan yediği yiyeceklerin farklı olması, hayata stresli bakması, bunları vurgulayan ve bunların önemini dünya içerisinde paylaşan bir kongre olacak. Bugün çok mutlu olduğumu bir şey oldu ki, yaklaşık 386 uluslararası bildiri var ve 520 kongre katılımcısı olacak. Bir de workshoplar yapacağız. Özellikle yaşlılara yönelik, geriatri bölümüne yönelik doktorlar tarafından workshoplar yapılacak. Özellikle sağlık workshoplarımız olacak. Geriatri ile ilgili olarak Alzeimer ve parkison hastalarına nasıl egzersiz yaptırılması ile ilgili workshoplarımız olacak. İnşallah bundan sonraki kongrelerimizin daha da büyüyerek devam edeceğini umuyorum" dedi.