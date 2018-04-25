Herkes aynı soruyu soruyor: Beşiktaş maça çıkmazsa ne ceza alacak

FENERBAHÇE- Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar verilirken siyah beyazlı kulüp olağanüstü toplandı. Beşiktaş'ın maça çıkmama düşüncesini de masaya yatırdığı bu toplantıdan böyle bir karar alınması durumunda ne olacak?
Beşiktaş'ın kupa maçına çıkmaması halinde alabileceği cezalar şöyle:
Kupa maçına çıkılmadığı takdirde Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.
Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamaz.
Türkiye Kupası'ndan bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.
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