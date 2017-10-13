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'Her zaman amatör sporların yanındayız'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, her zaman amatör sporun yanında olduklarını söyledi

'Her zaman amatör sporların yanındayız'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, her zaman amatör sporun yanında olduklarını söyledi

13 Ekim 2017 Cuma 20:37
'Her zaman amatör sporların yanındayız'
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde amatör spor kulüplerine  verdiği destek kapsamında Kağıthane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende  konuşan Bak, "Her zaman amatör sporların yanındayız. Amatör kulüpleri ayakta  tuttuğumuz, sayısını artırdığımız sürece gençlerimiz sokaklarda olmayacak.  Sahalarda, salonlarda olacak. Devlet olarak yanlarındayız, onlara her türlü  desteği vereceğiz." dedi.
 
Belediyelerle bunu başaracaklarını kaydeden Bakan Bak, "Herkes elinden  geleni yapıyor ama bu kulüpleri ayakta tutan, özveride bulunan yöneticiler büyük  görev yapıyorlar. Özveriyle çalışan antrenörlerimiz büyük iş yapıyorlar.  Uyuşturucuyla mücadele etmemiz lazım. Uyuşturucuyla mücadelenin en önemli noktası  çocuklarımız." diye konuştu.
 
 Spora yapılan bir liralık yardımın 4-5 lira olarak geri döndüğüne  dikkati çeken Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Spor yapanlar toplumla barışık oluyor, arkadaşlarıyla paylaşmasını  öğreniyor; etrafa saygılı olmasını, kötü alışkanlardan uzak kalmasını öğreniyor.  Eve gidiyor enerjisini atmış oluyor. Ailesi zaman zaman maçını izlemeye geliyor.  Evde biri spor yapıyorsa ailede de huzur var. Spor yaşam tarzımız olmalı.  Çocuklarınızı elinden tutun kulüplere götürün. Spor okulları açıyoruz. Bütün  sahalara, yerlere ulaşacağız; destek olacağız. Gençler, sportif gençler olarak  yetişsinler."
 
"Amatörlerin içinden geliyorum"
 
Osman Aşkın Bak, Bakanlık olarak Türkiye genelinde malzeme dağıtımı  yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:
 
"Törenlerden birini de Kağıthane'de yapalım istedik. Ben yıllar önce  şu gençlerin olduğu yerdeydim. Amatörlerin içinden geliyorum. İnönü Stadı'nın  altında amatör spor kulüplerinin federasyonu vardı, sicil şefliği vardı. Kulübüm  adına lisans çıkarmaya gittim. O günden bu yana pek çok ağabeyimiz, dostluğumuz  oldu. Türk amatör sporuna hizmet ettiler. Nereye baksak dostları, hocaları  görüyoruz. Bu camianın bize öğrettiklerini görüyoruz. Bütün bunların yanında  amatörlerin hamisi, Türk sporunun hamisi Sayın Cumhurbaşkanımızı görüyoruz. O da  amatörlerden, çamurlu sahalardan geldi. Amatör kümede futbol oynadı. İETT,  Camialtı'nda, Erokspor'da oynadı. Ben de Erokspor'da oynadım. Kasımpaşa'da  yöneticilik yaptım. İBB'de yaptım. Amatör camianın içindeydik. Bunların hepsini  bu mektepte öğrendik."
 
 Amatörler camiasının okul olduğunu anlatan Bak, "TFF'de görev yaptık,  amatör spor federasyonlarında, Güreş Federasyonunda başkanlık yaptım.  Amatör  kulüplerin yöneticileri birer kahraman. Başkanları, yöneticileri, hocaları da  kahraman. Sokaklardan çocukları alıp sahaya götüren, onların antrenman yapması  için, malzeme bulmak için çaba gösteren; çocuklar sıcak duş alsın diye gayret  gösteren, hepsi birer kahraman. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunları bildiği için,  bizlere 'mahallelere saha yapacaksınız, basketbol, futbol sahası yapacaksınız,  gençleri sokaklardan sahalara, salonlara götüreceksiniz' talimatını verdi."  ifadelerini kullandı.
 
  Yerel yönetimlerin çok güçlü olduğunu belirten Bakan Bak, "Başta  belediyelerimiz olmak üzere ilçelerdeki, illerdeki kulüplere destek veriliyor.  Bunu da 1994 yılında belediye başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan başlatmıştır.  Bütün kulüplere malzeme yardımı teklifi götürdüğümüzde seve seve bunu yapmamızı  söyledi. Amatörler Evi'ni İstanbul'da yaptık. Temelini, hafriyatını ben aldım.  Görev benimdi ama bütün bunun planlamasını, talimatını veren de Sayın  Cumhurbaşkanımız oldu. Pek çok kulüplere binalar yapıldı. Hamdolsun buralarda  yetiştik. Hem hakemlik hem yöneticilik hem de antrenörlük yaptım. Gençlerle güzel  hatıralarımız var. Okurken onlara ders yapıyordum. Aileleri 'Osman abileri  mühendis, ödevlerini yapar' diye..." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Daha fazlasını yapacağız"
 
 Gençlere her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Bak, "Gençlerimizi  sportif, ahlaki, millilik, ülkesini sevme anlamında yetiştirmezsek geleceğimizi  kaybederiz. İnşallah amatör ruhla yetişen bu gençlerimizden Avrupa ve dünya  şampiyonu çıkacak. İnşallah bayrağımızı göndere çekecekler. Türkiye'nin her  tarafında malzeme dağıtıyoruz. Daha fazlasını yapacağız. Daha fazla destek  olacağız. Onlara güveniyor, onlara inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
 Spor Toto Teşkilat Başkanlığına da teşekkür eden Bak, "Doğu ve  Güneydoğu Anadolu'ya yatırım yapıyor. Türk sporuna amatörde başladığımız  heyecanla hizmet vermeye devam edeceğiz. Amatör kümenin ruhu mezarda biter.  Hizmet eden herkese şükranlarımı arz ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
 
 Kılıç: "Her zaman amatör sporun yanındayız"
 
Kağıthane Belediye Başkanı Fazıl Kılıç ise sporcuları çok sevdiklerini  aktararak, "Hükümet olarak her zaman amatör sporun yanındayız." ifadesini  kullandı.
 
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da son 5 yıldır amatör spor adına  farklı çalışmalar yapıldığını söyledi.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Gençlik ve  Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın amatör camiadan gelen bir kişi olduğunu  hatırlatarak, "Bakanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren biz amatörler çok  güçlüyüz." diye konuştu.
 
 13 bin 700 amatör spor kulübüne destek
 
Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak, amatör sporculara  malzemelerini verdi.
 
Gençlik ve Spor Bakanlığının amatör spor kulüplerine destek amacıyla  gerçekleştirdiği çalışmada, Türkiye genelindeki 13 bin 700 amatör kulübe spor  malzemesi desteği sağlanacak.
 

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