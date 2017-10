GENÇLİK ve Spor Bakanlığının Türkiye genelinde amatör spor kulüplerine verdiği destek kapsamında Kağıthane Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Bak, "Her zaman amatör sporların yanındayız. Amatör kulüpleri ayakta tuttuğumuz, sayısını artırdığımız sürece gençlerimiz sokaklarda olmayacak. Sahalarda, salonlarda olacak. Devlet olarak yanlarındayız, onlara her türlü desteği vereceğiz." dedi.



Belediyelerle bunu başaracaklarını kaydeden Bakan Bak, "Herkes elinden geleni yapıyor ama bu kulüpleri ayakta tutan, özveride bulunan yöneticiler büyük görev yapıyorlar. Özveriyle çalışan antrenörlerimiz büyük iş yapıyorlar. Uyuşturucuyla mücadele etmemiz lazım. Uyuşturucuyla mücadelenin en önemli noktası çocuklarımız." diye konuştu.



Spora yapılan bir liralık yardımın 4-5 lira olarak geri döndüğüne dikkati çeken Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Spor yapanlar toplumla barışık oluyor, arkadaşlarıyla paylaşmasını öğreniyor; etrafa saygılı olmasını, kötü alışkanlardan uzak kalmasını öğreniyor. Eve gidiyor enerjisini atmış oluyor. Ailesi zaman zaman maçını izlemeye geliyor. Evde biri spor yapıyorsa ailede de huzur var. Spor yaşam tarzımız olmalı. Çocuklarınızı elinden tutun kulüplere götürün. Spor okulları açıyoruz. Bütün sahalara, yerlere ulaşacağız; destek olacağız. Gençler, sportif gençler olarak yetişsinler."



"Amatörlerin içinden geliyorum"



Osman Aşkın Bak, Bakanlık olarak Türkiye genelinde malzeme dağıtımı yaptıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Törenlerden birini de Kağıthane'de yapalım istedik. Ben yıllar önce şu gençlerin olduğu yerdeydim. Amatörlerin içinden geliyorum. İnönü Stadı'nın altında amatör spor kulüplerinin federasyonu vardı, sicil şefliği vardı. Kulübüm adına lisans çıkarmaya gittim. O günden bu yana pek çok ağabeyimiz, dostluğumuz oldu. Türk amatör sporuna hizmet ettiler. Nereye baksak dostları, hocaları görüyoruz. Bu camianın bize öğrettiklerini görüyoruz. Bütün bunların yanında amatörlerin hamisi, Türk sporunun hamisi Sayın Cumhurbaşkanımızı görüyoruz. O da amatörlerden, çamurlu sahalardan geldi. Amatör kümede futbol oynadı. İETT, Camialtı'nda, Erokspor'da oynadı. Ben de Erokspor'da oynadım. Kasımpaşa'da yöneticilik yaptım. İBB'de yaptım. Amatör camianın içindeydik. Bunların hepsini bu mektepte öğrendik."



Amatörler camiasının okul olduğunu anlatan Bak, "TFF'de görev yaptık, amatör spor federasyonlarında, Güreş Federasyonunda başkanlık yaptım. Amatör kulüplerin yöneticileri birer kahraman. Başkanları, yöneticileri, hocaları da kahraman. Sokaklardan çocukları alıp sahaya götüren, onların antrenman yapması için, malzeme bulmak için çaba gösteren; çocuklar sıcak duş alsın diye gayret gösteren, hepsi birer kahraman. Sayın Cumhurbaşkanımız, bunları bildiği için, bizlere 'mahallelere saha yapacaksınız, basketbol, futbol sahası yapacaksınız, gençleri sokaklardan sahalara, salonlara götüreceksiniz' talimatını verdi." ifadelerini kullandı.



Yerel yönetimlerin çok güçlü olduğunu belirten Bakan Bak, "Başta belediyelerimiz olmak üzere ilçelerdeki, illerdeki kulüplere destek veriliyor. Bunu da 1994 yılında belediye başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan başlatmıştır. Bütün kulüplere malzeme yardımı teklifi götürdüğümüzde seve seve bunu yapmamızı söyledi. Amatörler Evi'ni İstanbul'da yaptık. Temelini, hafriyatını ben aldım. Görev benimdi ama bütün bunun planlamasını, talimatını veren de Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Pek çok kulüplere binalar yapıldı. Hamdolsun buralarda yetiştik. Hem hakemlik hem yöneticilik hem de antrenörlük yaptım. Gençlerle güzel hatıralarımız var. Okurken onlara ders yapıyordum. Aileleri 'Osman abileri mühendis, ödevlerini yapar' diye..." değerlendirmesinde bulundu.



"Daha fazlasını yapacağız"



Gençlere her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Bak, "Gençlerimizi sportif, ahlaki, millilik, ülkesini sevme anlamında yetiştirmezsek geleceğimizi kaybederiz. İnşallah amatör ruhla yetişen bu gençlerimizden Avrupa ve dünya şampiyonu çıkacak. İnşallah bayrağımızı göndere çekecekler. Türkiye'nin her tarafında malzeme dağıtıyoruz. Daha fazlasını yapacağız. Daha fazla destek olacağız. Onlara güveniyor, onlara inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Spor Toto Teşkilat Başkanlığına da teşekkür eden Bak, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya yatırım yapıyor. Türk sporuna amatörde başladığımız heyecanla hizmet vermeye devam edeceğiz. Amatör kümenin ruhu mezarda biter. Hizmet eden herkese şükranlarımı arz ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



Kılıç: "Her zaman amatör sporun yanındayız"



Kağıthane Belediye Başkanı Fazıl Kılıç ise sporcuları çok sevdiklerini aktararak, "Hükümet olarak her zaman amatör sporun yanındayız." ifadesini kullandı.



Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da son 5 yıldır amatör spor adına farklı çalışmalar yapıldığını söyledi.



Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın amatör camiadan gelen bir kişi olduğunu hatırlatarak, "Bakanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren biz amatörler çok güçlüyüz." diye konuştu.



13 bin 700 amatör spor kulübüne destek



Konuşmaların ardından Bakan Osman Aşkın Bak, amatör sporculara malzemelerini verdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının amatör spor kulüplerine destek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada, Türkiye genelindeki 13 bin 700 amatör kulübe spor malzemesi desteği sağlanacak.