Galatasaray’da her şey Falcao için... Kolombiyalı golcü, Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG maçında takımın en çok koşan 3 oyuncusundan biri olmuştu. Fransız devinin savunmasıyla maç boyunca korakor mücadele eden ve yorgun düşen Falcao’ya özel bir çalışma programı hazırlatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği deplasmanında da farklı bir plan uygulamayı düşünüyor.

Falcao’nun ileri uçtaki yükünü azaltmayı hedefleyen, ancak Babel tercihiyle bunda başarılı olamayan Fatih hoca, bu kez Andone’yi ilk 11’e yazmayı planlıyor. Fenerbahçe derbisinde 21 kişilik kadroya alınmayan Andone’nin 11’e girmesi halinde, Babel’e kulübe yolu görünecek.

Son karar maç gününde

Falcao ve Andone’yi birlikte kullanarak, çift forvetli düzene dönmeyi düşünen Terim’in, orta sahada ise Belhanda’dan vazgeçmeye niyeti yok. Lemina’nın sakatlığında Nzonzi ile Seri’nin yeri de garanti. Belhanda ile birlikte Feghouli’nin de orta sahanın kanatlarında oynama ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Terim bu şekilde sürekli topa sahip olan ve ileri ikiliyi besleyen bir yapı oluşturma hesapları içerisinde. Fatih hocaya göre Galatasaray, Başkent’ten 3 puan çıkarması halinde, milli ara öncesi zirve yarışında büyük avantaj sağlayabilir.