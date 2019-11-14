Her şey Alanyaspor için

Cemali AYGIR

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV'nin en çok izlenen programlarından olan Dim TV Spor'da geçtiğimiz haftalarda başlatılan Alanyaspor Bayrağı Asma Kampanyası'na ilgi tüm hızıyla sürüyor. Turuncu yeşilli takımın başarısına kayıtsız kalmayan duyarlı taraftarlar, yaptırdıkları Alanyaspor bayraklarını mahallelerine ve caddelerine asarak destek veriyorlar. Kampanyanın mimarlarından olan Yeni Alanya Spor Yazarı ve Dim TV Spor yorumcusu Uğur Veysel Okşar, "Kampanyamıza ilgi sürüyor. Hacet Mahallesi Muhtarı Hakan Arif Karagöz, Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, Işık Alüminyum sahibi Mehmet Ali Işık ve taksi esnafı Osman Yılmaz'dan sonra şimdi de Picasso Port Restoran sahibi Ahmet Gül kampanyaya destek verdi. Duyarsız kalmayan tüm Alanyaspor sevdalılarına teşekkür ederiz" dedi.