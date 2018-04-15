Hentbolda kupa Beşiktaş’ın

Karşılaşmanın sonunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu’nun takdim ettiği kupayı siyah-beyazlılar coşkuyla kaldırdı.

Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği müsabakada Beşiktaş karşılaşmanın başlamasıyla birlikte üstünlüğünü ortaya koyarak ilk yarıyı 13-10 önde tamamladı. Göztepe karşısında ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar müsabakayı 25-21 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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