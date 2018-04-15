Hentbolda kupa Beşiktaş’ın

Bolu’da, Karaçayır Spor Salonu’nda 2 gün boyunca süren Hentbol Türkiye Erkekler Kupası Dörtlü Final organizasyonu bugün Göztepe ile Beşiktaş Mogaz arasında oynanan final karşılaşmasıyla sona erdi.
Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği müsabakada Beşiktaş karşılaşmanın başlamasıyla birlikte üstünlüğünü ortaya koyarak ilk yarıyı 13-10 önde tamamladı. Göztepe karşısında ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlılar müsabakayı 25-21 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Hakemin son düdüğü çalmasıyla birlikte Beşiktaş Mogazlı oyuncular büyük bir sevinçle birbirlerine sarıldı.
Karşılaşmanın sonunda Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Bilal Eyuboğlu’nun takdim ettiği kupayı siyah-beyazlılar coşkuyla kaldırdı.
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