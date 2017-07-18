'Hem hesaplı hem kolay'

ÖNCELİKLİ hedeflerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ligde kalmak olduğunu söyleyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in kolay bir lig olmadığını aktardı. Çavuşoğlu, "Süper Lig'e çıkmak ne kadar zorsa, orada kalmak ve barınmak da bir o kadar zor. Geçen yıl 'Bu ligde kalmak istiyoruz' dedik ve kalmayı başardık. Düşme potasına girmeden ve bir sıkıntı yaşamadan ligde kaldık. Bu yıl da kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Geçen yıl ligi 41 puanla bitirdik. Bu sene de en kötü 40 puanın üzerinde bitirmemiz gerekiyor. Bu ligde devamlılık bizim için çok önemli. Birkaç transfer yaptık ama daha eksik bölgelerimiz var. Transferlerle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Avusturya kampına kadar eksiklerimizi tamamlamış olacağız" dedi.

'YABANCI SAYISI AZALTILABİLİR'

Bu yıl takımların yabancı oyunculara yönelmesini değerlendiren Başkan Çavuşoğlu "Türkiye'de Türk oyuncu almak gerçekten çok zor. Yabancı futbolcu almak daha kolay. Geçen sezon biz Vagner Love'ı transfer ettik ve Türkiye'de gol kralı oldu. Türkiye'den böyle bir futbolcuyu transfer edebilir miyiz? Edemeyiz. Çünkü çok zor. Büyük kulüplerdeki futbolcular, anlaşmalarının çok yüksek olması nedeniyle Anadolu kulüplerine ve bütçeleri dar olan kulüplere gelmiyorlar. İyi futbolcuların sözleşmeleri zaten devam ediyor. Boşta kalan oyuncular ne kadar işini görür, o da ayrı bir durum. Bunun için yurtdışından futbolcu almak maliyet olarak da, transfer olarak da daha kolay oluyor. Ancak yabancı futbolcu sayısı azaltılıp 10'lara çekilebilir. Bu da benim görüşüm" ifadelerini kullandı.