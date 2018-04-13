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Hedefleri Milli Takım

Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz kazanan Antalyalı sporcular, hedeflerinin milli takım olduğunu söyledi

Hedefleri Milli Takım

Antalya'da düzenlenen 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz kazanan Antalyalı sporcular, hedeflerinin milli takım olduğunu söyledi

13 Nisan 2018 Cuma 00:11
Hedefleri Milli Takım
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ANTALYA'DA  27 ülkeden 2 bin 600 sporcunun mücadele ettiği 3. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda yarışan Antalyalı sporcular, başarılarını milli takım forması ile sürdürmek istediklerini ifade ettiler. Büyük Bayanlar light contact kategorisinde Polis Gücü Spor Kulübü adına 60 kiloda yarışan Kübra Karadağ ve erkeklerde Demir Pençe Spor Kulübü sporcusu Mehmet Mıstık 89 kiloda altın madalya kazandı. Polis Gücü Spor Kulübü'nden Hatice Nalbat 50 kiloda gümüş, K1 kategorisinde ise Sevinç Ürkmez bronz madalya elde etti. Kick Boks ve Muay Thai Milli Takım Antrenörü Yasin Urlu, sporcuların yeni yapılan 10 bin kişilik spor salonunda bu şampiyonaya hazırlandıklarını hatırlatarak, “2 ay önce yapılan Türkiye Şampiyonası'nda Hatice Nalbat ve Mehmet Mıstık altın, Sevinç Ürkmez ile Kübra Karadağ gümüş kazanmıştı. Bu yıl Avrupa Şampiyonası adına yarışacak olan milli takıma sporcu vereceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
BronzTürkiye Açık Kick Boks Turnuvası
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