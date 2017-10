Hedefimiz yeni Cediler ve Furkanlar yetiştirmek

ANADOLU Efes’in kaptanı Doğuş Balbay, Karar gazetesine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Basketbol oynadığı sürece NBA’de oynama hayali olduğunu söyleyen milli sporcu kulübüyle de geçen sene çok yaklaştıkları Euroleague şampiyonluğunu kazanmak istediklerini belirtti.



-EuroBasket'le başlamak gerekirse?



Şampiyona bizim açımızdan güzel geçti ama daha iyisi kesinlikle olabilirdi. Sonuçta Belçika ve İngiltere galibiyetleri önemliydi ama onun dışında oynadığımız Letonya, Rusya ve Sırbistan maçlarının hepsi son dakikaya kadar kafa kafaya giden karşılaşmalardı. Son İspanya maçını saymıyorum ama ilk gruptaki maçlar gidişatımızı belirledi. Maalesef hep ufak hatalarla istediğimiz yerde bitiremedik ve turnuvanın güçlü ekiplerinden İspanya ile eşleştik. 3 periyot çok kafa kafaya gitti ama sonunu getiremedik. Bu turnuvadan çıkarmamız gereken ders; çok iyi bir temel oluşturduk. 12 Dev Adam ruhunu tekrardan taraftarlara yaşattık. Turnuvada ev sahibi olmamızla da basketbolseverlerin ilgisini fazlasıyla hissettik. Alttan gelen gençlerle birlikte yeni bir jenerasyon oluşuyor ve önümüzdeki 3-5 sene içerisinde çok daha başarılı bir Milli Takım gelecek diye düşünüyorum.



- Milli Takım’da geçmişte yaşanan başarıları tekrardan görebilir miyiz?



Kesinlikle neden olmasın? 2001'de de çok efsane bir kadro vardı ve Avrupa ikinciliğiyle sonuçlandı. 2010'a kadar hep bir geçiş süreci yaşadık. Önemli olan sabırlı olmamız, beklenen başarı gelecektir. Oynanan basketbolda ortada. Kısa dönem içerisinde yeni koçumuzla beraber başarılı bir Milli Takım izleyeceğiz.



-Anadolu Efes'in kaptanı olarak senden yeni sezonda yeni transferleriyle Efes'in hedeflerini dinlersek...



Çok fazla yeni arkadaşımız var. Hazırlık çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Hazırlık maçlarında da bunu gösterdik; savaşan bir takım olacağız, bu kesinlikle bir gerçek. Belki hücumda her maç 85 sayı atamayabiliriz ama kesinlikle enerjimizle rakip takımı durdurabilecek güce sahibiz. Yeni sezon için heyecanlıyım. Belki ilk başlarda tökezleme ve iniş çıkış olabilir yeni gelen arkadaşlarımızdan dolayı ama sezon sonuna doğru seyirciyi coşturacak ve keyif verecek bir basketbol izleteceğimizi düşünüyorum.



-Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın ayrılığı takımı nasıl etkileyecek?



Açıkçası iki oyuncu da bu kulübün yetiştirdiği ve önemli katkılar sağlayan isimlerdi. Nerede oynasalar eksiklikleri hissedilir ama bizim yeni gençlerimiz yetişiyor Onuralp Bitim, Muhaymin Mustafa, Yiğitcan Saybir, Arda Erdoğan gibi. Artık bu gençlere konsantre olup yeni Cedi ve Furkan’lar yetiştirmeliyiz. Kaptan olarak üzerime düşen görev bu arkadaşlarımızı A Takım’a adapte etmek ve Euroleague ile Türkiye Ligi’nde bu atmosferi solumalarına yardımcı olmak. Hedefimiz artık yeni Cedi Osman ve Furkan Korkmazları yetiştirmek. Onların yokluğunu konuşmaktan daha çok, genç arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olabiliriz onu düşünmemiz gerekiyor.



-Geçen sene Efes’le bir şampiyonluk bekliyor muydun Euroleague’de?



Benim 7. senem burada ve geçen sene büyük zafere çok yaklaştık. Hedefimiz oydu tabii ki, sezon sonunda bekliyorduk hatta biz inanmıştık ve kendimizi Final-Four’da görüyorduk. Belki o da bizi çok yordu. Kesinlikle yapabileceğimiz bir şey. O hissi tekrar yaşatabiliriz. Salonlarımızın hep dolu olmasını istiyoruz. Euroleague’de bu desteği alıyoruz ama Türkiye Ligi’nde de bu desteği görmek istiyoruz. Hedefimiz o özlenen Efes ruhunu geri getirmek. Geçen sene de buna çok yaklaştık ama Final-Four’un kapısından döndük.



-Her an bir Euroleague şampiyonluğu gelebilir diyorsun?



Gelebilir çünkü buna çok yaklaştık. CSKA ile oynayacaktık, bir tane CSKA galibiyeti alsak Fenerbahçe ile şampiyonluk maçına çıkacaktık. Bizim için imkansız değil ve yapabilecek kapasitedeyiz.



-Sen bir Türk oyuncu olarak basketboldaki yabancı kuralını nasıl görüyorsun?



Türkiye’de bazen 5 yabancı karşı takımda, 5 yabancı diğer takımda oynuyor ve bu durum ülkemiz açısından kötü görünüyor. Sahada bazen hiç Türk görmemek üzüyor beni. Biz Türkler olarak çalışmaya devam etmek zorundayız ve o formayı kapmak için elimizden geleni yapmalıyız.



-Kariyerindeki en büyük hedefin?



NBA hedefim hep var. Basketbol oynamaya devam ettiğim sürece de bu devam edecek. 35-36 yaşında da giden var NBA’ye. Benim için de basketbol yaşamım bitene kadar sürecek bu hayal. Milli Takım’la üst düzey uluslararası turnuvalarda derece almak isterim. Bir sporcu olarak olimpiyatları da görmek isterim ve tabii ki Anadolu Efes ile de Euroleague şampiyonluğu.