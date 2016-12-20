'Hedefimiz ilk 5'

İKİNCİ devre takımda doğrudan oynayabilecek nokta transferler yapmayı hedeflediklerini kaydeden tecrübeli yönetici Terzioğlu, ligi ilk 8 takım arasında bitirmek istediklerini, hedeflerinin ise ilk 5 sırada yer almak olduğunu söyledi.



Çoğunlukla yerli futbolcu transfer edeceklerini ve düşündükleri isimler arasında yabancı futbolcu da bulunduğuna değinen Terzioğlu, "Bizim yabancı futbolcu sayımız fazla. Yabancı transferi de olacak mutlaka. Brezilya'dan bir oyuncu olacak. Başarırsak ses getirecek bir transfer olacağını düşünüyoruz. Ses getirmesinin yanı sıra önemli olan takıma faydalı olması. Teknik ekip raporunu hazırladı. Kanatlarda oyuncuya ihtiyacımız var, her iki kanatta da oynayabilen Brezilyalı bir oyuncu diyebiliriz" dedi.



Terzioğlu, Beşiktaş'ta forma giyen Kerim Frei ve Galatasaray'ın Trabzonspor'da oynayan kiralık futbolcusu Salih Dursun'la da ilgilendiklerini söyledi. Transfer çalışmaları tamamlandıktan sonra isimleri paylaşacaklarını aktaran Terzioğlu "Kerim Frei ve Salih Dursun Antalyaspor'un gündeminde olan futbolcular" diye konuştu.

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