'Hedefimiz Avrupa'

9 hafta sonunda 16 puanla 4. sırada yer alan kırmızı beyazlılar, lider Galatasaray’ın ise 3 puan gerisinde. Alanyaspor maçını değerlendiren Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, takımın gidişatından oldukça memnun olduklarını dile getirerek, "İki kardeş takımın mücadelesiydi. Çok da zevkli bir maç oldu. Bizim için çok ama çok önemli bir 3 puan. Yeni yönetim, futbolcular ve teknik heyetle birlikte güzel bir birliktelik var" dedi. 9 hafta sonunda 4. sırada olmanın kendileri için mutluluk verici bir tablo olduğunu belirten Süğlün, "Biz alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız. Her zaman bir hedefimiz var. Avrupa Ligi neden olmasın? Bu hedef de zaten ilk 5'e girmek" ifadelerini kullandı.