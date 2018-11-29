'Hedefimiz 12'de 12'

ANTALYA Süper Amatör Ligi'nin yenilgisiz lideri Kestelspor, 2 Aralık Pazar günü saat 14.30'da Antalya ASAT Gençlikspor'u ağırlayacak. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanacak olan maçın hazırlıklarını sürdüren Kestelspor, ASAT Gençlikspor engelini de aşarak yoluna namağlup devam etmek istiyor. Bu yıl lige şampiyonluk parolası ile başladıklarını ve şu an için her şeyin iyi gittiğini söyleyen Kestelspor Başkanı Levent Uğur "Çok iyi bir teknik heyet, çok iyi bir oyuncu grubu ve çok iyi bir yönetim ile yolumuza kayıpsız devam ediyoruz. Biliyoruz ki bu yolun sonu BAL Ligi. Maç maç gidiyoruz. Pazar günü ASAT Gençlikspor'u da yenerek 12'de 12 yapmak istiyoruz. Bu önemli mücadelede Alanyalı sporseverleri Milli Egemenlik Stadı'na bekliyoruz. Bu takım desteği hak ediyor" dedi.