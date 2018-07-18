Hedefi önce yürümek sonra şampiyonluk

SOL ayağındaki kısmi felç nedeniyle tekerlekli sandalyeyle antrenmanlara gelen Simge Elif, zayıf ayak kaslarını güçlendirmek için başladığı halterde Avrupa şampiyonluğunu kazanıp, yeniden yürümeyi hayal ediyor. Fizik tedavi gördüğü sağlık merkezinde tanıştığı arkadaşının yönlendirmesiyle spora başlayan Simge Elif'in hayatı, halterdeki başarısıyla bir anda değişti. Zayıf sol ayak kaslarını geliştirmek için 4 aydır halter antrenmanı yapan Simge Elif, ilk ayında Konya'da katıldığı Türkiye şampiyonasında ikincilik kazandı. Kısa sürede ilk madalyasını kazanmanın sevincini yaşayan Simge Elif, gücünü herkese kanıtlamak için Avrupa şampiyonu olmayı ve tekerlekli sandalyeden kurtulup, yürümeyi çok istediğini söyledi. Halter sporunun kas gelişimine olumlu katkı sağladığını dile getiren Simge Elif, yeniden yürüyebilmek için çok çalışıp güçlenmek istediğini, bu süreçte de başarılarıyla anılan milli sporcu olmayı hedeflediğini anlattı.