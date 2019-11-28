Hedefi Dünya Şampiyonluğu

30 yıldır spor yaptığını söyleyen 42 yaşındaki Karakuş, Türkiye Şampiyonası'na 6 ay hazırlanarak Antalya’da geçtiğimiz eylül ayında altın madalya kazandığını ve aynı performansla Dünya Şampiyonası'na da bu süre zarfından hazırlık yaptığını ifade etti. Tekvando ve kick boks antrenörü de olan Karakuş, Avsallar'da kendisine ait spor salonunda hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan sporcu yetiştiriyor. 40-44 yaş gurubu atletik fizikte Türkiye Şampiyonu olan Selahattin Karakuş'un hedefii altın madalya ve kupa kazanarak istiklal Marşımızı İspanya'da okutup Türk Bayrağını göndere çekmek. Karakuş, elde edeceği başarının hem ülkemiz hem de Alanya için önemli olacağını, podyuma çıkarken Alanyaspor’u da duyurmayı amaçladığını söyledi.