Hedef milli takım

SÜPER Lig'in 2. hafta maçında Kasımpaşa'yı darmadağın eden Alanyaspor'da Nsakala, Bakasetas ve Cisse, yayıncı kuruluşa röportaj verdiler. Maçta sergiledikleri performansla öne çıkan futbolculardan Fabrice Nsakala, 2'de 2 yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi. 29 yaşındaki Demokratik Kongo'lu yıldız futbolcu, "Gelecek hafta milli takım arası olacak. Daha çok çalışıp daha iyisini yapacağız. Cisse'ye asist yaptığım için çok mutluyum, bu işimizin bir parçası" dedi.

'BURASI BASAMAK'

Alanyaspor'un sezon başında AEK Atina'dan transfer ettiği Tasos Bakasetas ise turuncu yeşilli forma ile ilk golünü attı. Golden önce 25 civarında pas yaptıklarını ve güzel bir gol hazırlığı olduğunu söyleyen Yunan yıldız Bakasetas, "Efecan bana çok güzel bir pas verdi ve ben de attım. İkinci yarı güzel performans sergiledik, mutluyum. Alanyaspor'a imza attığım günden beri söylüyorum; burası benim için basamak, burada iyi performans sergilemek istiyorum. Milli takımda yer almak istiyorum. Hedefim bundan sonra da her hafta iyi oynamak, iyi performans sergilemek" dedi.

'BEBEĞİM BANA AT'

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gollerine devam eden Papiss Cisse, mücadelenin ilk yarısında kopuk bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Maçta 1 gol atan Cisse, "İkinci yarı hocamızı dinledik ve maçı galip bitirdik. Nsakala'yı 'Bebeğim' diye çağırıyorum, bebeğim bana 2 güzel top attı, biri sayıldı, biri sayılmadı. Umarım iyi performansına devam eder. Onun verdiği pasla gol atmaktan mutluyum. Taraftarlarımız bizi yaz-kış destekliyor, bize itici güç oluyorlar. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

