Hedef galibiyet

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4 galibiyet 2 mağlubiyetle 5'inci sıradaki Antalyaspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Maliye Piyango Spor Kulübü maçını kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor

Hedef galibiyet
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HENTBOL Erkekler Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, ligin ilk haftasını 4 galibiyet 2 mağlubiyetle tamamladı. Ligde 8 puanla 5'inci sırada yer alan kırmızı beyazlılar, düşük bütçeli kadrosuna rağmen başarısıyla dikkati çekti. Antalyaspor ligin 7'nci haftasında cumartesi günü Maliye Piyango Spor Kulübü ile oynayacak. Antalyaspor rakibini yenerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Antalyaspor Hentbol Şube Sorumlusu Hakan İrban, "Takımın ekonomik sıkıntılı döneminde zor şartlar altında başarı gösteren takımımızı tebrik ediyorum. İyi bir teknik ekip ve kaliteli sporcularla çalışmaktan mutluyuz. Ligde iki mağlubiyetten biri ikinci sıradaki Beşiktaş Mogaz diğeri de lider 1955 Batman Belediyespor'a karşı oldu. 3 maçı deplasmanda kazandık. Maliye Piyango maçını kayıpsız geçip kazanmak istiyoruz. Her maça galibiyet hedefiyle çıkacağız. Bu sezon ligi, Antalyaspor'un hak ettiği iyi yerlerde ve üst sıralarda tamamlamak istiyoruz" dedi.

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