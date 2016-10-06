Hedef Fenerbahçe

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 16 Ekim pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sabah ve akşam gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen sabah antrenmanında futbolcular topsuz çalıştı. 2 gruba ayrılan oyuncular, sahada yaptıkları ısınma hareketlerinin ardından salonda kuvvet çalıştı. Sakatlığı süren Guerrier, milli takımda bulunan Omeruo ve Gassama ile izinli Emre Akbaba ve Sajad'ın katılmadığı idmana sakatlığı geçen Ayite ile izinden dönen Vagner Love ve kaleci Zdenek Zlamal da katıldı.

Akşam yapılan antrenmanda ise ısınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan Turuncu-Yeşilli futbolcular, taktik çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladılar. Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman ile devam edecek.



KALPAR'IN İLGİNÇ İSTATİSTİĞİ



SPOR Toto Süper Lig 2000-2001 sezonuna o dönemki adıyla Yimpaş Yozgatspor ile ilk 6 haftada 8 puan alarak başlayan teknik direktör Hüseyin Kalpar, devreye 23 puanla girmiş, sezonu ise 49 puan ile 7. sırada tamamlamıştı. Kalpar o sezon ilk devrenin 6., 7. ve 8. haftalarında art arda 3 defa, ikinci devrenin 6., 7., 8. haftalarında ise yine art arda 3 defa mağlubiyet almıştı. Lig maratonunun diğer haftalarında istikrarlı bir görüntü çizen Kalpar'ın takımı son 8 haftada ise 24 puanın 22'sini alarak tarihinin en önemli başarısını yakalamıştı. 2016-2017 sezonunda bu defa Aytemiz Alanyaspor'un teknik patronluğunu yapan Kalpar, ilk 6 haftada 7 puan aldı. Kalpar'ın bu ilginç istatistiğine benzer bir tablo da bu sezon yaşanıyor. 5. ve 6. haftalarda mağlubiyet alan Kalpar'ın, önümüzdeki haftalarda elde edeceği sonuçlarla tablo netleşecek.



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