Hazırlık maçında eşitlik bozulmadı: Alanyaspor-FC Desna

SÜPER Lig'de lider Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında bugün Ukrayna'nın FC Desna ekibiyle karşılaştı. Milli Egemenlik Stadı'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada ilk gol konuk ekipten geldi. 7. dakikada Dmytro sağdan ceza sahasına girerek yerden vurdu ve top kaleci Haydar'dan sekti. Topu tekrar önünde bulan Dmytro, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Alanyaspor bu gole 24. dakikada Cisse ile cevap verdi. Bu dakikada Baiano sağdan ortaladı ve Cisse yakın mesafeden plase vuruşla skoru 1-1'e getirdi. Golün ardından ataklarını sıklaştıran turuncu yeşilliler, 29. dakikada Cisse ile bir gol daha buldu. Fernandes'in soldan ortasında kaleciyi geçen topu Cisse kafayla filelere gönderdi ve skor 2-1'e geldi. İlk yarı temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Konuk ekip FC Desna, beraberlik golünü 49. dakikada buldu. Andry takımı adına golü atarak skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sonuçlandı.