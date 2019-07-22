Hazırlık derbisi

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Alanyaspor'un Topuk Yaylası kampı tüm hızıyla sürüyor. Yeni transferlerin de kampa katılmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren turuncu yeşilliler, dünü çift antrenmanla tamamladı. Antrenmandan önce doğum günü olan N'Sakala için kutlama pastası kesildi. Alanyaspor, kamptaki ikinci hazırlık maçını geçtiğimiz günlerde Konyaspor ile oynamış ve rakibini 1-0 mağlup etmişti. Turuncu yeşilliler, yeni sezon çalışmaları kampamında 3'üncü hazırlık maçını ise bugün Antalyaspor ile yapacak. Lig öncesi oynanacak olan derbi Topuk Yaylası Tesisleri'nde saat 16.30'da başlayacak. Antalyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından olan Youtube sitesi ise maçı canlı olarak yayınlayacak.