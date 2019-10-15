'Hayırlı olsun' ziyareti

DÜN gerçekleştirilen ziyarete, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 2. Başkan Kamil Köseoğlu, Asbaşkan Bilal Gömeç, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Girenes, Hüseyin Gümrükçüler, Fatih Göçmenoğlu, Ahmet Tuncer, Mehmet Güler ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu katıldı. Geçtiğimiz ay ALKÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ekrem Kalan’ı makamında ziyaret eden Alanyasporlu yöneticiler, Prof. Dr. Kalan'a görevinde başarılar diledi. Rektör Prof. Dr. Ekrem Kalan, başkan ve yönetim kurulu üyelerine üniversite yönetimi, yerleşke ve eğitim çalışmaları hakkında bilgi vererek, Aytemiz Alanyaspor’un ligdeki başarılı grafiğini beğenerek takip ettiklerini dile getirdi. Başkan Çavuşoğlu ise kulüp yönetimi hakkında bilgi vererek, ALKÜ’nün her geçen gün daha da büyüdüğünü ve Alanya için büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, ziyaret sonunda Prof. Dr. Ekrem Kalan’a üzerinde ismi yazan 25 numaralı Alanyaspor forması hediye etti.