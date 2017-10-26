'Hayırlı olsun' dediler

KULÜP Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Asbaşkan Ahmet Paşaoğlu, Başkan Yardımcısı Enver Vural, Mehmet Uslu ve Muhammet Çetin'in katıldığı ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 'Hayırlı olsun' dileklerini ileten Başkan Çavuşoğlu, ziyaretin anısına Altan'a üzerinde ismi yazan Alanyaspor forması hediye etti.

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