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'Hayırlı olsun' dediler

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başkan yardımcısı Nazmi Yüksel, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Uslu, Muhammet Çetin, Mehmet Güler, Enver Vural, Hüseyin Girenes ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular.

SPOR 21.10.2019, 00:29
'Hayırlı olsun' dediler
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AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, başkan yardımcısı Nazmi Yüksel, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Uslu, Muhammet Çetin, Mehmet Güler, Enver Vural, Hüseyin Girenes ve Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'ne atanan Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundular. Prof. Dr. Lakadamyalı, hastanenin son durumu hakkında bilgi verirken, sağlık alanında ileriye dönük projelerine de değindi. Alanya'da sağlık alanında yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, "İlçemizde sağlık alanında güzel işlere imza atılmaktadır. Bizler de bu konuda gereken her türlü desteği vermeye hazırız. Başhekimimiz Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ya görevinde başarılar dileriz" dedi.  Başkan Çavuşoğlu daha sonra ziyaretin anısına Başhekim Prof. Dr. Lakadamyalı’ya üzerinde ismi yazan 07 numaralı forma hediye etti.
 

#Aytemiz Alanyaspor #Hasan Çavuşoğlu
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