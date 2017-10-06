Haydi Türkiye

YENİ Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Avrupa futbolunun yükselen değeri İzlanda ile bugüne dek oynadığımız 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldık. Attığımız 10 gole karşılık İzlandalılardan 18 gol yedik. İlk galibiyetimizi 1994'te 5-0'lık ezici skorla elde ederken, Kuzeyli rakibimizi bundan 2 yıl önce EURO 2016 eleme grubunda attığımız o unutulmaz son dakika golüyle mağlup ederek final vizesini kapmıştık.