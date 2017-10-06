Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
104334
ALTIN
146.136
DOLAR
3.5788
STERLİN
4.7016
EURO
4.1910
6 Ekim 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
6 Ekim Günlük Burç Yorumu
6 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
6 Ekim 2017 Alanya -...
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
Göz sağlığında bu yanlışlara dikkat
banner468

Haydi Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 9. maçında bu akşam İzlanda ile karşılaşacak

Haydi Türkiye

A Milli Futbol Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki 9. maçında bu akşam İzlanda ile karşılaşacak

06 Ekim 2017 Cuma 00:00
Haydi Türkiye
banner404

YENİ Eskişehir Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Maçı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak. Karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Avrupa futbolunun yükselen değeri İzlanda ile bugüne dek oynadığımız 10 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldık. Attığımız 10 gole karşılık İzlandalılardan 18 gol yedik. İlk galibiyetimizi 1994'te 5-0'lık ezici skorla elde ederken, Kuzeyli rakibimizi bundan 2 yıl önce EURO 2016 eleme grubunda attığımız o unutulmaz son dakika golüyle mağlup ederek final vizesini kapmıştık. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımımız2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Naim Süleymanoğlu'ndan müjdeli haber!
Naim Süleymanoğlu'ndan müjdeli haber!
Tudor, Akçay’ı yakın takipte!
Tudor, Akçay’ı yakın takipte!
'Bilerek yapmadım, özür dilerim'
'Bilerek yapmadım, özür dilerim'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim