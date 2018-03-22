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Haydi Alanya! Ümit Milli Takım'a destek zamanı

Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Alpay Özalan, yarın İsveç ile Alanya'da oynanacak olan maça tüm futbolseverleri davet etti

Haydi Alanya! Ümit Milli Takım'a destek zamanı

Ümit Milli Takımımızın Teknik Direktörü Alpay Özalan, yarın İsveç ile Alanya'da oynanacak olan maça tüm futbolseverleri davet etti

22 Mart 2018 Perşembe 20:35
Haydi Alanya! Ümit Milli Takım'a destek zamanı
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İSVEÇ ile oynanacak UEFA 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçının kendileri için çok önemli olduğunu belirten Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Alpay Özalan, "İşimiz zor ama zoru başarmak da bizim milletimize has bir şey. Ben buna inanıyorum. Oyuncularım da inanıyor. Kalan 5 maçımızı da kazanmamız gerekiyor. Bunu başarabilecek güçteyiz. Bu zorlu sürecin ilki ve de en önemlisi İsveç'le Cuma günü (yarın) yapacağımız karşılaşma. Bizim seyirciye ve saha içinde motivasyona ihtiyacımız var. O bakımdan Alanyalı futbolseverleri maçımıza bekliyoruz" dedi.

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