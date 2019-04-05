Haydi Alanya Oba'ya! Otobüsler stadyuma gidecek 

SPOR Toto Süper Lig'deki temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, yarın Bursaspor'u sahasında konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak olan mücadele için tüm Alanya seferber olurken, halk otobüsleri de stadyuma sefer düzenleyecek. Bursaspor maçı öncesi yarın saat 14.00’dan itibaren her 30 dakikada bir ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’na halk otobüsü seferleri düzenlenecek. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen dev maç için yapılan bu uygulama, taraftarlar tarafından da beğeniyle karşılandı.