Haydar yine zirvede

AYTEMİZ Alanyaspor'un tecrübeli kalecisi Haydar Yılmaz, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk yarısında maç başına kurtarış ortalamasına göre zirvede yer aldı. Maç başına ortalama 4 kurtarış yapan Haydar Yılmaz, bu alanda ilk sırada yer alırken, yüzde 74'lük topu oyuna sokma başarısı da elde etti. Haydar Yılmaz ayrıca ceza sahası içinden kurtarışta yüzde 56'lık, ceza sahası dışından kurtarışta ise yüzde 92'lik başarıyla üst sıralarda yer aldı.
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