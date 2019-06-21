Haydar merak edilen tüm soruları yanıtladı

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da 6 yıldır forma giyen tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz, özel bir radyo programına röportaj verdi. Geçen sezonun takım, futbol ve sıralama adına iyi geçtiğini söyleyen Haydar Yılmaz, "Maalesef kardeşimiz Josef Sural’ın hayatını kaybetmesi bizi derinden etkiledi. Ciğerimiz yandı. Sezon içindeki en acı olayımız buydu. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Böyle bir olay yaşanmasaydı daha iyi bir sezon olabilirdi. Sevincimiz kursağımızda kaldı. Alanyaspor olarak daha iyi bir yerde bitirebilirdik. Çok üzüldük ve son haftalarda konsantre olamadık. Bu da futbolumuzu ve sıralamadaki yerimizi etkiledi. Önümüzdeki sezon elimizden gelenin daha fazlasını vereceğiz" dedi.

'BİZE ÇOK ŞEY KATTI'

Takımdaki teknik direktör değişikliği hakkında da konuşan tecrübeli kaleci Haydar Yılmaz, "Alanyaspor için teknik direktör değişikliği yeni bir heyecan oldu ve işe yarayacaktır. Erol Bulut hocamız kendisini kanıtlamış bir teknik adam. Teknik bilgisi takıma çok yarar verecektir. Daha önce de birlikte çalıştık. İşine çok saygılı ve işini iyi yapan bir teknik adam. Sergen Yalçın hocamız da elinden geleni fazlasıyla yaptı. Bize çok şey kattı. Onun da yeni takımında yolu açık olsun" şeklinde konuştu.

'KARŞILIĞINI ALACAKTIR'

Aytemiz Alanyaspor'a devre arasında 6 aylığına gelen ve sergilediği performansla A Milli Takıma yeniden seçilen Ozan Tufan hakkında da konuşan Haydar Yılmaz, genç futbolcunun çok çalıştığını ve karşılığını alacağını söyledi. Yılmaz, "Ozan Tufan buraya geldiğinde yeni bir sayfa açacağını söylemişti. Ben de kaptan olarak ona elimden gelen desteği sağlamaya çalıştım. Sergen Hoca yeni bir şans verdi. Ozan da iyi çalıştı. Milli takıma tekrar gitti. Orada da iyi olacaktır. Bundan sonra da Ozan için her şey daha iyi olacaktır diye düşünüyorum" dedi.

'MERİH ÇOK VEFALI'

Aytemiz Alanyaspor'da oynadıktan sonra yıldızı parlayan ve önce İtalya Serie A ekiplerinden Sassoulo'ya ve oradan da Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ın çok vefalı ve mütevazı bir futbolcu olduğunu ifade eden Haydar Yılmaz, "Merih Demiral çok karakterli bir kardeşimiz. Çok mütavazı ve işini iyi yapan bir futbolcu. Stoperde de yıldız nasıl olur sorusunun yanıtıdır. Takımda genç olmasına rağmen olgun bir görünümü var. Gelecek için ondan çok umutluyum. Juventus için sağlık kontrolünden geçtiğini okudum. Merih’te çok büyük gelecek var. Vefalı bir kardeşimizdir. Ona da başarılar diliyorum ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

TARAFTARLARA MESAJ

Röportajında yeni sezon için Alanyasporlu taraftarlara da mesaj yollayan Haydar Yılmaz, "Ben 6 sezondur Alanyaspor’da oynuyorum. Taraftarlarımız bize hiçbir zaman desteğini esirgemedi. Bizim her zaman yanımızda oldular. Bana da, arkadaşlarıma da sahip çıktılar ve kucak açtılar. Bundan sonra da öyle olmasını temenni ediyorum. Desteğe devam etsinler. Hep birlikte güzel günler göreceğiz" ifadelerini kullandı.