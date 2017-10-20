Haydar Hoca bıraktı

TECRÜBELİ çalıştırıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Değerli arkadaşlarım, dostlarım. Bugün itibariyle teknik direktör olarak görev yaptığım Payallarspor ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Beni seven, sayan dostlarıma gösterdikleri ilgi ve desteklerden ötürü teşekkür ederim" dedi.