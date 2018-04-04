Haydar güven veriyor

GEÇTİĞİMİZ haftasonunda oynanan Beşiktaş maçında da kritik kurtarışlar yaparak klasını gösteren tecrübeli eldiven, Talisca'nın golüne engel olamamıştı. Akhisar karşısında yine takım kaptanı ve kalecisi olarak sahaya çıkacak olan Haydar Yılmaz, taraftarların son 4 haftadaki gibi yine stadyumu doldurarak destek vermesini istedi. "Coşkulu taraftarımızla Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Akhisar'ı yenmek istiyoruz" diyen Haydar, "Galip gelerek onlara en güzel hediyeyi vereceğiz" dedi.
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