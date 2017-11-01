Haydar Durusoy, yeni öğrencileri ile tanıştı

ÖNCEKİ gün takımın başında ilk antrenmanına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, idmandan önce başkan, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular ile bir araya geldi. Oyuncuları ile tanışan Ali Haydar Durusoy, disiplinli bir teknik adam olduğunun altını çizdi. Durusoy, camiaya da söz vererek, Anamur Belediyespor’u yönetimin de desteği ile layık olduğu yerlere çıkartacağını ifade etti.
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