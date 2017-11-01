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Haydar Durusoy, yeni öğrencileri ile tanıştı

Serik Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olduktan sonra teknik direktör Selahatin Şan ile yollarını ayıran BAL Ligi ekiplerinden Anamur Belediyespor, Alanyalı teknik direktör Ali Haydar Durusoy ile anlaşmıştı

Haydar Durusoy, yeni öğrencileri ile tanıştı

Serik Belediyespor'a deplasmanda 5-1 mağlup olduktan sonra teknik direktör Selahatin Şan ile yollarını ayıran BAL Ligi ekiplerinden Anamur Belediyespor, Alanyalı teknik direktör Ali Haydar Durusoy ile anlaşmıştı

01 Kasım 2017 Çarşamba 22:46
Haydar Durusoy, yeni öğrencileri ile tanıştı
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ÖNCEKİ gün takımın başında ilk antrenmanına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, idmandan önce başkan, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular ile bir araya geldi. Oyuncuları ile tanışan Ali Haydar Durusoy, disiplinli bir teknik adam olduğunun altını çizdi. Durusoy, camiaya da söz vererek, Anamur Belediyespor’u yönetimin de desteği ile layık olduğu yerlere çıkartacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Serik BelediyesporHaydar DurusoySelahatin ŞanBAL Ligi
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