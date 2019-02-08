Haydar Durusoy komşuya transfer oldu 

BÖLGESEL Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Manavgat Belediyespor, Hayrettin Gümüşdağ'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna tanıdık bir ismi getirdi. Bu sezon şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Manavgat Belediyespor yönetimi, Alanyalı teknik direktör Haydar Durusoy ile anlaşarak takımın başına getirdi. Bugün sözleşmeyi imzalayan Ali Haydar Durusoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün BAL Ligi 7. Grup'ta mücadele eden bölgemizin takımı Manavgat Belediyespor ile anlaştık. Cenab-ı Allah çıktığımız bu zorlu yolculukta hakkımızda hayırlısını nasip etsin inşallah" ifadelerine yer verdi.

Manavgat Belediyespor, BAL Ligi 7. Grup'ta aldığı 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 31 puanla 5. sırada. Lider Bucak Belediyespor'un 7 puan gerisinden gelen ve kalan 10 maçta 30 puan hedefleyen Manavgat Belediyespor, son olarak deplasmanda Aydın 1923 takımına 3-2 kaybetti.